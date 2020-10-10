شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستأنف تدريباته اليوم بالمعسكر المفتوح استعدادا لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، تدريباته اليوم السبت بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الجمعة بعد الفوز على بدلاء وادى دجلة بهدف نظيف، حيث يستعد المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021، وقرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب إقامة مباراة ودية أمام فريق نجوم المستقبل يوم الاتنين المقبل في تمام الرابعة عصرا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الثالث من المعسكر المفتوحً الذي بدأ منتصف سبتمبر الماضى.

ويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

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على صعيد مغاير، تلقي اتحاد شمال أفريقيا خطابات من المنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة بشأن موقفهم النهائي من إقامة البطولة في موعدها او التأجيل لمدة شهر ، ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا في التاسع من نوفمبر المقبل وحتي الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وكان الرد النهائي هو إقامة البطولة في موعدها من منتخبات مصر وتونس أما المنتخب الليبي فقد طالب بالتأجيل لمدة شهر ولمً يتلقي اتحاد شمال أفريقيا أى رد من المغرب والجزائر علي الرغم من انتهاء المهلة المحددة للدول من الاستقرار علي موعد بدء البطولة في الخامس من اكتوبر الجارى.

تنتظر المنتخبات الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.