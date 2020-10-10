شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنى تكشف كواليس حفل عقد قرانها لأول مرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الفنانة الشابة هنادي مهنى كواليس وتفاصيل استعدادتها لحفل عقد قرانها من الفنان أحمد خالد صالح والذي عقد قبل أيام ونشرت «هنادي» فيديو عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على موقع انستجرام يستعرض ساعات قضتها قبل حفل عقد القران في غرفتها بأحد الفنادق والتي جرى تزيينها بالبالونات والورود بينما التف حولها خبراء الماكياج والملابس وتصفيف الشعر لمساعدتها في ارتداء فستان عقد القران وظهورها بإطلالة جذابة.

وخلال لقطات سريعة عبر الفيديو وجهت هنادي الشكر لوالدتها ووالدها الموسيقار هاني مهنى على حبهم لها ودعمهم لها ووقوفهم إلى جوارها كما وجهت الشكر لزوجها الفنان أحمد خالد صالح على تحمله التوتر الذي عانته قبل حفل عقد القران وكذلك استعرضت هنادي الورود وعدد من الصور الرومانسية جمعتها ب«صالح».

ووجهت«هنادي» الشكر لكل من ساعدها في الظهور بتلك الإطلالة التي لاقت استحسان متابعيها..وعقد الفنان أحمد خالد صالح قرانه على هنادي مهنا قبل أيام بعد خطوبة استمرت أكثر من 10 شهور.

كان الثنائي قد اجتمع في الموسم الرمضاني السابق في مسلسل «الفتوة»، وكانت تجمعهما قصة حب في أحداث المسلسل أيضا.

https://instagram.com/stories/hanadymehanna/2416378991039354677?utm_source=ig_story_item_share&igshid=1hzywy0tvk9ow

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