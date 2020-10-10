شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحضر رمضان صبحي واكرامي مواجهة الاهلي؟.. مصدر يجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة الاهلي مع بيراميدز في الدوري الممتاز المقرر لها يوم الاحد بعد الصراع الذي نشب بين مسئوولي الناديين في الاونة الاخيرة عقب انتقال كلا من رمضان صبحي وشريف إكرامي لاعبا الاهلي السابقين إلى الفريق السماوي والازمات التي جدثت بعدها بين مسئوولي الناديين.
ووفقا لمصدر مسئوول داخل النادي السماوي لإإن رمضان صبحي وإكرامي لن يحضرا مواجهة فريقهما السابق حتى لا يحدث أي مناوشات لهما من جانب الحاضرين التابعين للقلعة الحمراء
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