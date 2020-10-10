شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابي يمنع ريال مدريد من التعاقد مع سانشو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديفنسا سنترال» الإسباني، عن سر ابتعاد نادي ريال مدريد، عن سانشو، جناح فريق بروسيا دورتموند، وعدم الاستمرار في صفقه انتقاله لصفوف النادي الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأكد التقرير، أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هو السبب الرئيسي وراء ابتعاد ريال مدريد عن صفقة ضم جناج الفريق الألماني، خاصة وأن إدارة بروسيا دورتموند تبالغ بشكل كبير في المطالب المالية.
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