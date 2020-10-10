شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا لن يتم تأجيلها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال سفير مصر في المغرب بتصريحات خاصة لـ«نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لا يوجد نية للتأجيل ويتبقى أسبوع فقط على المباريات والأمور تسير كما خطط لها».
وأوضح: «الأهلي والزمالك سيسافران إلى المغرب يوم 13 ولكن كل فريق سيسافر على متن طائرة خاصة وسيصل الأهلي قبل الزمالك بساعتين».
ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يومي 17 و23 أكتوبر بينما يواجه الزمالك غريمه الرجاء المغربي يومي 18 و24 أكتوبر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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