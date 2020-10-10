شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عوار يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديفينسا سنترال» عن تحرك ريال مدريد الإسباني المبكر لفتح خط اتصال مع حسام عوار، لاعب ليون، والمنتخب الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضاف التقرير، أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية أصبح محط أنظار للنادي الإسباني خاصة بعد المستوى الفني الرائع الذي ظهر به سواء مع فريقه أو منتخب بلاده. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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