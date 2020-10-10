شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يفضل الانتقال للاهلي على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عضو بمجلس ادارة نادي الإسماعيلي -رفض ذكر إسمه- أن باهر المحمدي يرغب في الإنتقال إلى النادي الاهلي خلال الموسم المقبل ،لافتا إلى انه يضغط على مجلس الإدارة من اجل الموافقة على رحيله لكن أبراهيم عثمان يؤجل القرار حتى لايتأثر الفريق سلبيا في الوقت الحالي ،ولفت عضو المجلس إلى ان رغبة المحمدي هي الاهلي في المقام الاول قبل الزمالك بإعتبار ان الأبيض قد يدخل في مرحلة عدم إستقرار إداري في المرحلة المقبلة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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