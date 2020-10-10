شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب وإسماعيل يوسف رئيسا بعثة الأهلي والزمالك في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس ادارة النادي برئاسة محمود الخطيب على ان يكون «بيبو» رئيسا لبعثة الفريق الكروي الاول في المغرب لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الابطال ،بينما كلف مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ،إسماعيل يوسف عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الابيض الذي سيواجه الرجاء المغربي في نفس البطولة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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