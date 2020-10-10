«فاروق جعفر»: لاعبو الزمالك يواجهون ضغوطا كبيرة قد تؤثر عليهم أمام الرجاء المغربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك الاسبق أو لاعبي الفريق الكروي الاول سيواجهوا ضغوطا كبيرة خلال مواجهة الرجاء المغربي بعد قرار اللجنة الاوليمبية بعزل مرتضى منصور رئيس النادي قد تؤثر عليهم في المباراة المرتقبة بنصف نهائي دوري الابطال المقرر اقامتها يوم 17 اكتوبر الجاري ،لافتا خلال تصريحاته في قناة نادي الزمالك في برناج «زملكاوي» الذي يقدمه احمد جمال ان اللاعبين قد تتأثر بالظروف التي يتعرض لها النادي ،مؤكدا ان الإجهاد الذهني رد فعله سلبي على أي لاعب اكبر من الإجهاد البدني الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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