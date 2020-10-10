شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز ينتقد إدارة برشلونة: دائما كنت في المستوى الذي يحتاجه النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، إدارة ناديه السابق، برشلونة، مؤكدا أنه لن يحتفل إذا ما سجل هدفا في مرمى الفريق الكتالوني. وقال مهاجم أتلتيكو مدريد، في تصريحات لشبكة «ESPN»: «مكثت في برشلونة 6 سنوات، ولم تكن لي مطلقًا أي مشكلة، على العكس. قلت منذ 3 سنوات إن برشلونة يحتاج لرأس حربة شاب للتأقلم مع الوقت. لكنهم لم يجلبوا أحدا قادرا على منافستي، دائما كنت في المستوى الذي يحتاجه النادي».
وأضاف: أستحق الاحترام الذي اكتسبته من أدائي داخل الملعب عن أن أعلم بنبأ رحيلي من الصحافة. أن يأتي مدرب ويقول إنه لن يعتمد على بعد أن قالت الإدارة إنه سيكون هناك تغيير في تشكيلة الفريق فهذا يثير الشك داخلك، ويجعلك تتساءل هل القرار يعود إلى المدرب أم الإدارة؟.
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