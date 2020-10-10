شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا نعترف بإيقاف مرتضي منصور من اللجنة الأولمبية.. وسنطعن في القضاء الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن حقيقة تقديم إدارة النادي طعن بشأن قرار استبعاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن منصبه وتغريمه ماليًا من قبل اللجنة الأولمبية.

وقال العسال في تصريحات لـ«نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لم يتم التقدم بطعن على القرار وننتظر قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة».

وتابع: «لا نعترف بإيقاف مرتضي منصور من اللجنة الأولمبية وسنقدم طعن في محكمة القضاء الإداري وسيكون خلال الأسبوع المقبل».

وشدد: «كل ما يتردد بشأن تنفيذ القرار أو اتخاذ أي توابع بسبب القرار أمر عار تمامًا من الصحة».