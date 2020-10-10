عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسام ملكي.. تكريم تاريخي لراشفورد بعد معركة كورونا

السبت 10 أكتوبر 2020

الخليج 365

انضم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لقائمة تكريم عيد ميلاد ملكة بريطانيا، بفضل جهوده وعمله الخيري الذي ساعد به المجتمع خلال فترة ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد.



وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن القائمة كان من المفترض إعلانها في يونيو/حزيران الماضي، لكن تم تأجيلها لكي تتضمن من أسهموا بجهودهم في التصدي لمخاطر كورونا، سواء من العاملين في المجال الطبي أو جامعي التبرعات، الذين لعبوا دورا أساسيا في الأزمة.

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وكان المهاجم الإنجليزي الشاب، قد قام بحملة تهدف لضمان حصول الأطفال الضعفاء والفقراء على وجبات مناسبة لهم أثناء الوباء.

وأسهمت هذه الحملة في إجراء الحكومة البريطانية تغييرات جذرية فيما يتعلق بتوفير الوجبات المدرسية المجانية.

وبذلك، تقرر حصول راشفورد على وسام الإمبراطورية البريطانية نظير جهوده وإسهاماته الخيرية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما أذهل اللاعب، الذي قال: "كشاب أسمر البشرة من ويثينشو، لم أتخيل أبدا حصولي على هذا الوسام، خاصة مع بلوغي 22 عاما فقط".

واختتم بقوله: "إنها لحظة خاصة جدا بالنسبة لي ولعائلتي، وبالأخص أمي، التي تعد الأحق بهذا الشرف، والمعركة التي نخوضها لحماية أطفالنا المساكين لم تنته بعد".