شكرا لقرائتكم عبد العاطي: بيراميدز الأقرب لخطف وصافة الدوري هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المصري، على سعادته ببقاء فريق زهرة الجنوب ببطولة الدوري الموسم المقبل 2020/2021.

تأكد بقاء أسوان في الدوري، بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين لهدف واحد، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وقال عبدالعاطي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: “زعلان من رئيس نادي أسوان أحمد سليمان، وهو برضو زعلان مني؛ لذلك لم أُبارك له على البقاء في الدوري“.

وتابع: “ولكني تواصلت مع بعض من أعضاء الجهاز الفني وهنأتهم على البقاء في الدوري، وايضًا بعض اللاعبين”.

وبدأ لاعب إنبي السابق الموسم كمديرًا فنيًا لأسوان، ورحل بسبب الأزمة المالية.

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ويرى المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن بيراميدز أقرب للحصول على المركز الثاني هذا الموسم 2019/2020 من الزمالك.

بيراميدز يحتل المركز الثاني بالفعل بـ63 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك الثالث، ويتبقى للفريقين مباراتين، سيلعب بيراميدز أمام الأهلي والمقاولون العرب، بينما سيواجه الزمالك حرس الحدود والإسماعيلي.

وقال عبدالعاطي ، بأنه يرى أن حظوظ بيراميدز لاعتلاء المركز الثاني أكبر من الزمالك، لعدة أسباب من وجهة نظره.

وفسر مجدي عبدالعاطي هذه الأسباب قائلًا، بأنه بيراميدز سيواجه الأهلي بدوافع أقوى، خاصة وأن الأخير سيلعب بتشكيلة مُغايرة عن الأساسية بسبب انتظار الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلعب الأهلي أمام الوداد ذهابًا يوم 17 اكتوبر الجاري، والإياب يوم 23 من الشهر نفسه في مصر.