شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز يرسم خطة مواجهة الأهلى من أجل حسم وصافة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرسم اليوم، السبت، الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خطة مواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يرغب الفريق السماوى فى مواصلة سلسلة انتصاراته وزحفه نحو المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة، لضمان المنافسة على دورى أبطال أفريقيا فى نسختها المقبلة، لاسيما أن تعادل الزمالك مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، منح فرصة قوية لبيراميدز للتواجد فى الوصافة خلف الأهلى الذى حصد لقب الموسم الجارى بشكل رسمى.

وفضل المدير الفنى لبيراميدز الاستعانة بالمواجهتين الأخيرتين للأهلى فى الدورى والتى خاضهم المارد الأحمر تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، أمام المقاولون العرب وإنبى وحقق الفوز فى الأولى بهدف نظيف، وفى الثانية حقق الفوز بثلاثية، حيث يرغب أنتى تشاتشيتش فى الوقوف على بعض النقاط الفنية التى يعتمد عليها موسيمانى فى طريقته، مع تحديد عناصر القوة والضعف فى صفوف الأهلى من أجل العمل على إيقاف الخطورة واستغلال الثغرات لتحقيق الفوز وخطف المركز الثانى من أبناء ميت عقبة.

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على الجانب الأخر، حدد مسئولو نادى بيراميدز موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى، على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس، فى إطار منافسات نصف نهائى الكونفدرالية، واستقر مسئولو الفريق السماوى على أن يكون السفر إلى المغرب عقب مواجهة طلائع الجيش فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.

واستقر بيراميدز على أن يكون السفر يوم 15 من الشهر الجارى، حيث ستكون مواجهة طلائع الجيش على استاد بتروسبورت يوم 14، ليتوجه بعدها الفريق إلى المغرب لمواجهة حوريا فى الكونفدرالية