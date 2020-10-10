شكرا لقرائتكم المقاولون يغلق صفحة طنطا ويستعد لمواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة عماد النحاس صفحة الجولة 32 من عمر مسابقة الورى العام أمام طنطا، استعداداً للقاء القادم أمام فريق إنبى، والذى يجمع ذئاب الجبل بزعيم الأندية البترولية فى الجولة 33 من عمر المسابقة المحلية، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل، حيث يتطلع المقاولون إلى مواصلة العروض القوية التى بدأوا بها الموسم الجارى، وكان لقاء الدور الأول الذى جمع الفريقين قد انتهى بفوز إنبى بهدفين مقابل هدف.

وسادت حالة من الاستقرار داخل المقاولون العرب، بعدما تأكد الفريق من استمرار الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس فى مهمته خلال الموسم الجارى، حيث كان النحاس أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الأهلى، قبل أن يتعاقد مسئولو الأحمر مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق.

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من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة، إن هناك شائعات طالت فريق الكرة بنادي المقاولون العرب وخاصة عماد النحاس، المدير الفني، وطاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق، وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية: "الشائعات طالت المقاولون العرب من حيث اقتراب عماد النحاس للأهلي وإصابة طاهر بالكورونا، اتفقنا مع عماد النحاس على التجديد والعقد لا يربطنا ولكن الكلمة والاتفاق هو من يربطنا".

وأشارمحمد عادل: "لم نحسم الصفقات الجديدة للمقاولون ولكن نحتاج بعض المراكز لتدعيمها إلا أننا نركز في الوقت الجاري على حسم الدوري داخل المربع الذهبي".