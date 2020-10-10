تأجيل ماراثون طوكيوإلى ما بعد الأولمبياد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو ماراثون طوكيو، عن تأجيل نسخة العام المقبل إلى ما بعد أولمبياد 2020، في الوقت الذي لا يزال فيه وباء فيروس كورونا يؤثر في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وكان من المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية الصيف الماضي، لكن تداعيات الجائحة العالمية أدت إلى تأجيلها سنة كاملة، ليصبح موعد انطلاقتها الجديد في 23 يوليو 2021.

وأوضح متحدث باسم «مؤسسة ماراتون طوكيو» لوكالة فرانس برس إنه مع القيود المفروضة على حركة التنقل والسفر ودخول البلاد والتدابير المتخذة حيال الأحداث الكبرى، تم تأجيل السباق إلى 17 أكتوبر 2021، بعدما كان مجدولاً لكي يقام في السابع من مارس المقبل بمشاركة حوالي 38 ألف عداء، من بينهم عداؤو النخبة.

وتم إلغاء العديد من سباقات الماراثون حول العالم، أو اختصارها خلال العام الحالي مع انتشار الوباء القاتل.