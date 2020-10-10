شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يرسم خطة بيراميدز لمواجهة الأهلى وخطف المركز الثانى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسم اليوم، السبت، الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خطة مواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يرغب الفريق السماوى فى مواصلة سلسلة انتصاراته وزحفه نحو المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة، لضمان المنافسة على دورى أبطال أفريقيا فى نسختها المقبلة، لاسيما أن تعادل الزمالك مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، منح فرصة قوية لبيراميدز للتواجد فى الوصافة خلف الأهلى الذى حصد لقب الموسم الجارى بشكل رسمى.

وفضل المدير الفنى لبيراميدز الاستعانة بالمواجهتين الأخيرتين للأهلى فى الدورى والتى خاضهم المارد الأحمر تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، أمام المقاولون العرب وإنبى وحقق الفوز فى الأولى بهدف نظيف، وفى الثانية حقق الفوز بثلاثية، حيث يرغب أنتى تشاتشيتش فى الوقوف على بعض النقاط الفنية التى يعتمد عليها موسيمانى فى طريقته، مع تحديد عناصر القوة والضعف فى صفوف الأهلى من أجل العمل على إيقاف الخطورة واستغلال الثغرات لتحقيق الفوز وخطف المركز الثانى من أبناء ميت عقبة.

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