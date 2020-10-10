شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة المصرى ويبدأ الاستعداد لمواجهة تماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري والتى خسرها الدراويش بهدفين دون رد سجلهما كريم العراقى وأحمد جمعة، حيث يبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها الخامسة والنصف عصر الخميس المقبل على استاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن تخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة المصرى البورسعيدى تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

وتجمد رصيد الاسماعيلى عند النقطة 38 بالمركزالعاشر بجدول الدوري بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً ، بعدماتلقى خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم وهو أعلى عدد من الهزائم للدراويش على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948.

وقاد ريكاردو الاسماعيلى فى 7 لقاءات حتى الان فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق8 أهداف.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

أخطر إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، الجهاز الإدارى بفريقه بمساواة اللاعب الأساسى بالبديل فى كشف المكافآت بالمباريات المتبقية التى قرر رئيس النادى مضاعفة مكافأة الفوز بها لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.

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