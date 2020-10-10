«المصري اليوم» تكشف المبلغ الحقيقي لرمضان صبحي الذي أثار فتنة في بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الاول بنادي بيراميدز حصل على مبلغ قدره 45 مليون جنيه عند توقيعه على عقود انضمامه للفريق السماوي، وهو الرقم الذي تسبب في قتنة بين اللاعبين الكبار في ظل محاولات ممدوح عيد المدير التنفيذي لتخفيض عقود عدد من اللاعبين خلال فترة التفاوض معهم من أجل تمديد عقودهم على رأسهم عمر جابر وعلي جبر ورجب بكار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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