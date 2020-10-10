شكرا لقرائتكم خبر عن من هو اللاعب الذي يتمناه «موسيماني» في الزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الاهلي أشاد بقدرات مصطفى محمد مهاجم الزمالك الصاعد خلال متابعته لمباريات الفريق الابيض منذ تولي المدير الفني مسئوولية القلعة الحمراء. وأكد للمقربين منه ان الزمالك يمتلك مهاجما واعدا ولديه قدرات هجومية تمكنه من الاحتراف في أكبر الأندية الاوروبية. وتابع: أتمنى ان يكون في صفوف الأهلي مهاجما بنفس هذه القدرات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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