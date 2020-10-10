شكرا لقرائتكم خبر عن الشنواني: «النني وتريزيجيه» مظلومان.. وليفربول سيصنع تمثالا لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ياسر الشنواني، عن الثلاثي المصري محمد صلاح، محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه، المحترفين داخل الدوري المصري.

وقال الشنواني في تصريحات لـ«نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «النني قادر على اللعب في أي فريق من فرق الدوري الإنجليزي وتلقي عروض من أستون فيلا ونيوكاسل».

وتابع: «وجود الغاني توماس بارتي عامل دفع لمحمد النني لتقديم أفضل مستوى له، وهو يتعرض للظلم من قبل السوشيال ميديا».

وأضاف: «محمود حسن تريزيجيه واحد من نجوم الدوري الإنجليزي ويتمتع بشعبية كبيرة في إنجلترا، وهو مظلوم إعلاميًا في مصر ويستحق أكثر مما يحصل عليه في الوقت الحالي».

وأتم: «ما قدمه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والكرة العالمية من الصعب أن يتكرر مرة أخرى، وليفربول سيصنع تمثال إلى محمد صلاح».

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