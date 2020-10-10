شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يعرض المساهمة في علاج أحمد السعدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل نجمنا المصري محمد النني، المحترف في صفوف ارسنال الإنجليزي، مع برنامج «نمبر وان» وعرض المساعدة وتحمل تكاليف علاج أحمد السعدني، لاعب منتخب الشباب وفريق بلدية المحلة سابقًا.

وظهر أحمد السعدني في فقرة خاصة لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، وأكد أنه يعاني من جلطة تسببت في ابتعاده عن الملاعب بشكل نهائي.

وتابع «السعدني»: «عرضت أكثر من جهة تحمل علاجي وعلى رأسهم مرتضى منصور وتركي آل الشيخ ونادي غزل المحلة ولكنني رفضت بسبب إعلان بلدية المحلة تكفلهم».

وشدد: «نادي بلدية المحلة لم يتكفل بعلاجي كما أعلن والآن لا أحد يساعدني أو يتواصل معي».