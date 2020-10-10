على بُعد خطوة من معادلة رقم فيدرر.. نادال يصعد إلى نهائي رولان جاروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على بعد خطوة من معادلة رقم فيدرر.. نادال يصعد إلى نهائي رولان جاروس

السبت 10 أكتوبر 2020

الخليج 365

واصل أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال، الجمعة، مشواره لنهائي رولان جاروس الفرنسية الكبرى بحثًا عن لقبه الـ13 في الأراضي الترابية، بعدما أطاح بالأرجنتيني دييجو شوارتزمان بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-3 و7-6 (7-0)، في لقاء استغرق 3 ساعات و8 دقائق.



واكتسح نادال، المصنف الثاني عالميًا، منافسه الأرجنتيني الذي أخرجه مؤخرًا من ربع نهائي روما للأساتذة على نفس الملاعب، لينتقم منه ويبلغ نهائي البطولة الكبرى المفضلة لديه دون خسارة أي مجموعة، وذلك للمرة السادسة في البطولة الفرنسية.

وأصبح نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز جديد بالتتويج بلقبه الـ20 في الجراند سلام ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر.

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وسيلعب نادال في النهائي أمام الفائز من مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالميًا.

واحتاج نادال لإظهار كل قدراته لتحقيق انتصاره الـ99 على حساب منافس صعب في الملاعب الترابية، وأظهر ذلك بتأهله إلى نهائي روما، الأسبوع الماضي، ملقنًا الإسباني الخسارة الوحيدة عقب توقف المنافسات بسبب وباء كورونا.

بدوره يرحل شوارتزمان، المصنف الـ14 عالميًا حاليًا، وصاحب الـ28 عامًا، مرفوع الرأس وبعدما بلغ نصف نهائي بطولة جراند سلام للمرة الأولى، وتأهل قبلها بأسبوع لنهائي بطولة أساتذة للمرة الأولى.

وسيدخل الأرجنتيني بعد نتائجه المبهرة لأول مرة أيضًا قائمة أفضل 10 لاعبين في التصنيف الجديد، ليحل في المركز الثامن عالميًا.