شكرا لقرائتكم جلطة" تكتب نهاية مشوار نجم منتخب الشباب والننى يتدخل لعلاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد السعدني، لاعب منتخب الشباب وفريق بلدية المحلة سابقًا، عن أخر تطورات ملف علاجه بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الماضية. قائلا:" تعرضت لجلطة وأدت إلى خروجي من الملاعب نهائيًا ووقتها أعلن نادي بلدية المحلة تكفلهم بمصريف علاجي".

أضاف في تصريحات تلفزيونية: "عرضت أكثر من جهة تحمل علاجي وعلى رأسهم مرتضى منصور ونادي غزل المحلة ولكنني رفضت بسبب إعلان بلدية المحلة تكفلهم ولكن نادي بلدية المحلة لم يتكفل بعلاجي كما أعلن والآن لا أحد يساعدني أو يتواصل معي".

تواصل نجمنا المصري محمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي مع اللاعب، وعرض المساعدة وتحمل تكاليف علاجه