شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الجنايني كان زملكاوي وعمره ما يكون رئيس للنادي.. والأهلي لن يتهاون أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد فاروق جعفر نجم الزمالك التاريخي خوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مباراته المقبلة ضد بيراميدز باللاعبين الناشئين اعتماداً على حسم لقب الدوري المصري الممتاز منذ أسابيع.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن الأهلي لن يدخل في لعبة من سيحصل على المركز الثاني وسيلعب مباراة طبيعية أمام منافس في البطولة سيسعى الى الفوز عليه كالمعتاد نافياً أن تكون هناك نية للتخاذل أمام بيراميدز حتى يحرم الزمالك من وصافة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشدد فاروق جعفر أن القطبين الأهلي والزمالك ليس من طباعهما فكرة التخاذل في مباريات لصالح طرف آخر، التاريخ لا يتذكر إلا الفريق الذي فاز ومن خسر، مبادئ وقيم هذه الأندية لا تسمح بذلك".

ووجه فاروق جعفر رسالة عتاب الى سن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة: "عيب" ليس دفاعاً عن مرتضى منصور ولكن من أجل الكيان.

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وقال فاروق جعفر نختلف مع مرتضى منصور في الكثير من الأمور واليوم اختلفت معه لكن هذا لا يمكن أن يجعلنا نتخلى عن كيان الزمالك نهائياً".

وأشار فاروق جعفر أن عمرو الجنايني كان جاره في المنيرة بالسيدة زينب وكان زملكاوي مخلص لكنه تغير، وما يفعله الآن هو انتقام من مرتضى منصور رئيس الكيان، لا يصح أن يقال عزل رئيس الزمالك، الجنايني أنا حزين منه، لأن الزملكاوي يظل زملكاوي حتى الموت".

واستبعد فاروق جعفر أن يكون عمرو الجنايني رئيساً لنادي الزمالك يوماً ما بسبب موقفه الحالي في الأزمة الحالية مشدداً على أن الجماهير لن تقبل وجوده نهائياً.



