شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: هؤلاء من يحق لهم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن عدد من البنود المثيرة للجدل في لائحة النظام الأساسي.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة طبقا للائحة الجديدة سيكون أندية الدوري الممتاز الـ18 + أعلى 36 فريقا في الدرجة الثانية + أعلى 36 فريقا من الدرجة الثالثة + 5 فرق ممثلين جغرافيا عن الدرجة الرابعة + أول 3 فرق في دوري السيدات + أول 3 فرق في دوري كرة الصالات + أول 3 فرق في دوري الكرة الشاطئية في حالة إقامته".

وأضاف "طبقا للائحة اتحاد الكرة الجديدة. الشخص الذي يترشح لمنصب في المجلس، لا يمكنه الترشح لمنصب أقل بعد ذلك. مع تطبيق بند الـ8 سنوات لكل المرشحين".

وأتبع "في حالة رفض الجمعية العمومية لتلك اللائحة فسنتخذ القرار السليم لصالح الكرة المصرية. والانتخابات هي الخطوة التالية لنا بعد اعتماد اللائحة".

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وعن موقف الهبوط في الدرجة الثانية أتم "الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية يوم الإثنين المقبل، وبمجرد انتهاء المباريات سنعقد جلسة لإعلان قرارنا النهائي بشأن الهبوط ونظام البطولة للموسم الحالي والمقبل بشكل كامل".

كان اتحاد الكرة قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة الجديدة، على أن يتم عرضها على الأندية خلال أيام.وكان الاتحاد الدولي قد قرر تمديد عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته اللجنة من مهام.

وشكل الاتحاد الدولي اللجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة الاتحاد المصري حتى 31 يوليو، قبل التمديد لها، برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.