شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات "سى أى بى مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020" اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور الأول من بطولة "سى أى بى مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020" البلاتينية للرجال وللسيدات والتى تقام تحت سفح أهرامات الجيزة فى الفترة من 10 الى 17 أكتوبر 2020، وتشهد البطولة والتى تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبى الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذى يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا.

وستقام مباريات الدور التمهيدى بملاعب نادى New Giza، على أن تبدأ المباريات بالملعب الزجاجى فى الأهرامات بداية من يوم 12 من أكتوبر.

وجاءت مباريات الدور الأول كالتالى:

مباريات اليوم الاول 1

مباريات اليوم الأول 2

مباريات اليوم الأول

من جانب، صرح هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -البنك التجارى الدولى CIB "سى أى بى ليس مجرد بنك لكنه جزء لا يتجزأ من المجتمع والذى بدوره يقوم بتعزيز مجهوداته من اجل تنمية المجتمع المصري. لذلك قمنا بدعم الاسكواش نبعا من ثقتنا فى ابطال مصر ونطمح فى ان تصبح هذه اللعبة لعبه أولمبية."

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وأكد حسين أباظة، المسئول التنفيذى الرئيسى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB "أن مصر تمر بالعصر الذهبى للاسكواش، حيث يستحوذ أبطال مصر على التصنيفات العالمية للسيدات والرجال والناشئين، لقد قام البنك التجارى الدولى باختيار الاسكواش كجزء من برنامج الخدمة المجتمعية للبنك ولأننا نسعى ان يستمر استحواذ مصر على اللعبه لمدة 20 سنة. لذلك وضع البنك خطة مستقبلية تهدف خلق جيل جديد من الابطال الناشئين بدءً من تعاوننا مع أكاديمية كريم درويش واستكمالا بدعم مشوار الابطال الناشئين، وقمنا بعمل بطولات ذات جوائز مالية صغيرة لكى يستطيع هؤلاء الابطال رفع تصنيفاتهم العالمية. نحن نتشرف بدعم ورعاية ابطال مصر الذين يعدون سفراء لمصر داخلها وخارجها واثبتوا انهم ليسوا متفوقين فقط بالاسكواش ولكن يتميزون بالاحترافية والتفانى والتواضع وحب مساعدة الغير"

من جهته قال عمرو منسى مدير البطولة والمدير التنفيذى لشركة IEVENTS: " أشعر بالسعادة والحماس لتنظيم بطولة “سى أى بى مصر الدولية المفتوح" للعام الثانى على التوالى تحت سفح الاهرامات. لقد كان هذا العام مليئا بالتحديات بسبب تفشى وباء كورونا، ولكن هذا لم يمنعنا من تحقيق هدفنا الرئيسى وهو استكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها مصر فى الاسكواش."

وأضاف منسي:"أود أن أتوجه بالشكر للبنك التجارى الدولى CIB وأخص بالشكر الأستاذ حسين أباظة، المسئول التنفيذى الرئيسى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB لإيمان ودعم البنك المستمر لمنصة الاسكواش فى مصر على مدار السنوات، بجانب الدور الفعال فى دعم اللاعبين والنهوض بمستوى لعبه الاسكواش فى مصر والعالم. "

كما أكد منسى قائلا: "ضمان سلامة اللاعبين والجمهور أهم أولوياتنا، لذلك سنحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة وسياسات السفر الدولية والتباعد الاجتماعى خلال البطولتين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية."

جدير بالذكر ان اللاعبين المصريين قد قاموا العام الماضى بتقديم أداء مشرف واثبتوا للعالم ان مصر بلد الاسكواش وذلك خلال بطولتى "سى أى بى بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020" و" سى أى بى مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينية للرجال. شهد البطولتان مشاركة 64 لاعبة فى بطولة العالم سيدات و48 لاعب ببطولة الرجال من 20 دولة مختلفة.