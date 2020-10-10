شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور افتراضي يتحدى «كورونا» في ملعب «الذئاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت انطلاقة الموسم الكروي في الإمارات، مثيرة، حيث حفل اليوم الأول من الجولة الأولى لكأس الخليج العربي بعدد من المفاجآت والمشاهد التي برزت قوة، ففي مباراة الفجيرة وعجمان تمكن أصحاب الأرض من المحافظة على حظوظه في التأهل وبلوغ الدور الثاني في أعقاب الفوز المثير الذي انتزعه من عجمان بهدف، لكن اللافت هو أن الهدف جاء من خلال «نيران صديقة» حيث سجله وليد اليماحي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36 بعد تسديدة للتونسي فراس بالعربي لاعب الفجيرة، ليفوز الفجيرة بمباراة قوية حبست الأنفاس طوال ال90 دقيقة وغلب عليها الطابع الحماسي والنفسي أكثر من الجانب الفني.

جمهور افتراضي

ومن أبرز المشاهد أيضاً، هو ما أقدمت عليه شركة الكرة الفجراوية، حيث فاجأت أنصار النادي بوضع صورهم الشخصية وبحجم كبير في المدرجات مستخدمة تقنية حديثة في إبراز الصورة على أنها حقيقية، لكنها ما هي إلا صورة لمشجعي النادي الذين استحسنوا هذه الفكرة التي تحاكي الدوريات الأوروبية من قبل إدارة النادي وأعطت الملعب الفجراوي رونقاً حماسياً.

كما لفت الأنظار خلال مباراة الفجيرة وعجمان لافتة كبيرة كتب عليها «شكراً خط الدفاع الأول» بجانب صور الجماهير ووضع شعار وزارة الداخلية وزارة الصحة في لفتة طيبة اعترافاً بدورهم الكبير خلال الأزمة العالمية التي سببها وباء فيروس كورونا.

أول طرد في الموسم

من أهم المشاهد أيضاً في تلك المباراة، هي ما شهدته من أحداث مثيرة في آخر دقيقة للشوط الأول عندما طرد الحكم يوسف الشمالي، أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان بسبب اعتراضه على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه، عندما تمت عرقلة المغربي عصام سحتيت داخل الصندوق في الدقيقة 46، ليصبح الرمادي صاحب أول طرد في الموسم.

اعتراض على التحكيم

Advertisements

وعن ضربة الجزاء غير المحتسبة لفريق عجمان، قال الرمادي: «كنا نستحق ضربتي جزاء، الأولى لمسة يد والثانية عرقلة صريحة للاعب عصام السحتيت، وبلا شك كانت واضحة، لذلك أهمس في أذن لجنة الحكام بالعمل على تغيير الصورة التي كان عليها التحكيم في الموسم الملغى، نحن على قناعة كاملة بأنه لا يوجد حكم يتعمد خسارة فريق أو فوز آخر، لكن كان من المفترض أن تسند مباريات خروج المغلوب إلى حكام يمتلكون الخبرة الكافية التي تساعدهم في إدارة المباريات بصورة ممتازة، ونتفق مع الجميع أن الأخطاء واردة، ولكن هناك حالات واضحة لا جدال فيها، ونحن هنا لا نلوم حكم المباراة بقدر ما نعرف أنها في النهاية حالة تقديرية».

وأضاف: «نحن نعرف جيداً أن الحكام واللاعبين عائدون إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة، لذلك كان من المفترض الدفع بأفضل العناصر وأكثرها خبرة كي تكون ضربة البداية قوية ولا تكون بالجدل الذي دار حول قرارات التحكيم».

استفزاز الحكم الرابع

وتابع: «أيضاً الحكم الرابع أحياناً يتسبب في تصدير العصبية إلى المنطقة الفنية، وأحياناً المدرب يتحدث إلى لاعبيه أو مساعديه ويتناقش معهم وتتردد عبارات مثل «أنا مش شايف» إن الحالة تستدعي احتساب مخالفة أو أنا «مش شايف» إنها ضربة جزاء، فأنا لا أوجه الحديث للحكم، بل أقول ذلك لزملائي في الجهاز الفني وفجأة يتدخل الحكم الرابع، ويوجه للمنطقة الفنية عبارات مستفزة تجعل الفريق عصبياً».

وقال الرمادي: «هذه هي المرة الثانية التي أطرد فيها خلال مسيرتي التدريبية، فأول طرد كان لي مع فريق نادي دبي، وهذه هي المرة الأولى مع عجمان والثانية في مشواري، فعادة لا أميل إلى الاحتجاج على قرارات التحكيم، وأتقبلها بصدر رحب، وأعتذر للشارع الرياضي وإلى جمهور عجمان».

تألق مالابا

ومن بين أبرز مشاهد اليوم الأول، هو تألق العملاق التوجولي مالابا، حيث سجل ثنائية قاد بها فريقه اتحاد كلباء إلى فوزٍ غالٍ على ضيفه الجزيرة، بدأها مالابا عند الدقيقة 22، مستثمراً الكرة البينية الرائعة التي أرسلها ماجد راشد وحولها ببراعة على يسار الحارس عبدالرحمن العامري، وبينما ظن الجميع أن المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل، يظهر القناص مالابا وينجح في خطف هدف الفوز الغالي عند الدقيقة ال 90.