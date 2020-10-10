ميسي يهدد عرش الملك البرازيلي بيليه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهلت الأرجنتين مشوارها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بشكل مثالي عندما نفذ ليونيل ميسي ركلة جزاء بنجاح لتفوز 1-صفر على ضيفتها الإكوادور صباح الجمعة.

واهتزت المدرجات الخالية بهتاف «ميسي ميسي» في الدقيقة 12 عندما منح مهاجم برشلونة التقدم لمنتخب بلاده بعد ركلة جزاء حصل عليها لوكاس أوكامبوس إذ لجأ الاتحاد الأرجنتيني لمكبرات الصوت من أجل صنع الأجواء داخل ملعب بومبونيرا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات التي تضم عشرة منتخبات إلى النهائيات في قطر مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

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وبالهدف الذي شهدته المباراة، أصبح أسطورة برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قريباً من تحقيق رقم قياسي جديد، ولكن هذه المرة بقميص منتخب بلاده، وحينئذ سيكون الأسطورة البرازيلية بيليه هو الضحية.

فالهدف الذي سجله ميسي في مرمى الإكوادور هو الهدف الدولي رقم 71 مع الأرجنتين، ولم يعد لا يفصله سوى 6 أهداف فقط عن معادلة الرقم القياسي الذي احتفظ به الأسطورة بيليه، بعد عقود عديدة من اعتزال «الجوهرة السمراء»، ليكون هداف منتخبات أمريكا الجنوبية بأكملها.

وسجل النجم السابق لسانتوس والبرازيل في الستينات والسبعينات 77 هدفاً، بينما سجل ميسي 71 هدفاً، وسجل البرازيلي رونالدو 62 هدفاً.