الزملكاوية مجبرون على تشجيع الأهلي أمام بيراميدز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه وادي دجلة، الخميس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال32 للدوري المصري، وبالتالي رفع الزمالك رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن بيراميدز «الثالث ب63 نقطة»، لكن «الأبيض» ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم، لانسحابه من مباراة الأهلي بالدور الأول، ما يعني أن الزمالك حالياً هو ثالث الترتيب برصيد 62 نقطة.

ويعني ذلك أن الزمالك فقد فرصة «ضمان» المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، وأصبح مصيره متعلقاً بنتيجة مباراتي بيراميدز المقبلتين في الدوري، حيث تتبقى للزمالك مواجهتان أمام حرس الحدود والإسماعيلي، فيما يلتقي بيراميدز مع الأهلي والمقاولون العرب بالترتيب.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بالصور والتعليقات الساخرة، نظراً لأن جمهور الزمالك ونجومه السابقين والحاليين أصبحوا مجبرين على تشجيع الأهلي في مباراته القادمة أمام بيراميدز المقررة غداً الأحد، لأن فوز الأهلي سيصب في مصلحة الزمالك في صراع المركز الثاني.

فاللاعب السابق بشير التابعي، مدافع الزمالك المعتزل، أكد استعداده لارتداء قميص الأهلي، أثناء مواجهة بيراميدز، وقال: «مستعد لعمل أي شيء لمصلحة الزمالك، وإذا كان تشجيع الأهلي سيصب في مصلحة الزمالك، فلا أمانع من ارتداء قميص الأهلي».

وأعرب أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، عن حزنه بسبب ما تعرض له الزمالك في جدول ترتيب الدوري، بعد تعادله مع وادي دجلة سلبياً، وقال: «سأشجع الأهلي في مباراة بيراميدز لأن الأمر في صالح الزمالك، وخارج الأستوديوهات التحليلية أنا مشجع للزمالك دائماً».

أيضاً كتب عمرو زكي لاعب الزمالك على حسابه الرسمي بتويتر: «قررت أشجع الأهلي ماتش واحد بس، البوست اللي فات مداعبة مش أكتر بلاش تعصب يا جماعة».