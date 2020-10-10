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غياب الجمهور عن مباراة بايرن وأتلتيكو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستهل بايرن ميونيخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه في ضد أتلتيكو مدريد الإسباني خلف أبواب موصدة، بعدما مددت السلطات المحلية قرار منع الحضور الجماهيري حتى 25 أكتوبر على أقرب تقدير.

ويحل أتلتيكو ضيفاً على «البافاري» في 21 الحالي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى أمام مدرجات فارغة في ملعب «أليانز أرينا».

وسيؤثر هذا القرار في مباراة بايرن ضد دويرين من الدرجة الخامسة الخميس المقبل في منافسات كأس ألمانيا ومباراته ضد إينتراخت فرانكفورت في ال«بوندسليجا» في 24 الشهر الحالي.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس في ألمانيا، اتخذ عمدة ميونيخ ديتر رايتر قراراً بتمديد منع الحضور الجماهيري في المدينة، وسمحت بعض السلطات المحلية للولايات الألمانية بأعداد قليلة في الملاعب هذا الموسم، إلا أن مدينة ميونيخ الواقعة في ولاية بافاريا لم تمنح بعد الضوء الأخضر.

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