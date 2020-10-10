الوصل يجتاز الوحدة وفوز تاريخي لخورفكان على العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد جواو الوصل للفوز على الوحدة بتسجليه هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90، أمس ضمن مباريات ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي. وانتهت المباراة 2 - 1، تقدم الوحدة عن طريق إسماعيل مطر (11)، وتعادل ناصر محمود للوصل (43) وسجل جواو فيغو هدف الفوز في الدقيقة (90).

افتتح القائد إسماعيل مطر التسجيل للوحدة من ضربة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم بداعي لمس مدافع الوصل للكرة التي وصلته من حارس المرمى داخل الصندوق، واحتج عليها لاعبو الفريق الضيف.

ونجح الوصل في إدراك التعادل في الدقيقة 43 عبر ناصر محمود، وسبق الهدف سيطرة صفراء على مجريات النصف الثاني من الشوط الأول، وتراجع الأداء في الشوط الثاني، ونجح جواو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90.

وحقق خورفكان فوزاً عريضاً ومستحقاً على مستضيفه العين بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي، ليقترب من بلوغ الدور القادم، وأصبحت مهمة «الزعيم» بغاية الصعوبة في لقاء العودة.

ويعتبر هذا أكبر فوز لخورفكان على العين في تاريخ مواجهات الفريقين بعهد الاحتراف والبالغة بمباراة اليوم 5 مواجهات.

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الإثارة بدأت مبكراً، فبعد مرور 9 دقائق أهدر لاعب العين الأنجولي ويلسون إدواردو ركلة جزاء، وفي الدقيقة 34 تمكن لاعب خورفكان كوامي أوتون من وضع فريقه في المقدمة برأسية في شباك حمد المنصوري، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أدرك محمد عبدالرحمن هدف التعادل، لينتهي الشوط بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن خورفكان من تسجيل هدفين في دقيقتين عن طريق البرازيلي أنطونيو فالمور والبديل عمر جمعة، وفي الدقيقة 71 قلص العين الفارق بقدم البرازيلي رافئيل بيريرا، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه العين عن هدف التعادل تلقي ضربة موجعة من رامون لوبيز الذي سجل الهدف الرابع للخور ختم به مهرجان الأهداف، لينتهي اللقاء بفوز خورفكان 4 - 2.

وتعادل شباب الأهلي والظفرة 1-1، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على أرض استاد راشد في دبي، وسجل كارتابيا العائد للصفوف هدف التقدم لشباب الأهلي من ركلة جزاء إثر عرقلته من محمد سيف مدافع الظفرة «57»، وأدرك دنيلسون جونيور التعادل للظفرة «86» مستثمراً تمريرة ذكية للمتألق سعيد الكثيري وضعه بها في مواجهة المرمى.

وكان شباب الأهلي الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، وهدد فيه صاحب الأرض مرمى الظفرة من عدة فرص كانت أخطرها تسديدة لإسماعيل الحمادي ارتدت من القائم «32» وتلاه كارتابيا بتسديدة مرت بجوار القائم «33»، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويتوغل ويسدد في المرمى، لكن خالد السناني حارس الظفرة يبعد الكرة عن شباكه ببراعة، فيما لم يشهد الشوط الأول تهديداً حقيقياً لمرمى صاحب الأرض من جانب الظفرة سوى تسديدة لجونيور علت العارضة.

ولم يشفع استمرار الأفضلية لشباب الأهلي مع بداية الشوط الثاني في الحفاظ على تقدمه، بعدما بدأ الظفرة في مجاراته اللعب الهجومي وكاد يتعادل من كرة تلقاها في مواجهة المرمى، لكنه سدد بغرابة مهدراً فرصة سهلة «53»، بعدها تصدى حسن حمزة لصاروخية سعيد الكثيري «79»، وفي المقابل هدد البرازيلي إدواردو الذي تصاعد مستواه، مرمى الظفرة بثلاث كرات منها «باك وورد» على طريقة الكبار، وتلاه البديل إيجور جيسوس الذي لم يظهر معدنه بعد، بتسديدة علت العارضة، قبل أن يقلب جونيور الطاولة على صاحب الأرض، ويسجل هدف التعادل، لينتزع تعادلاً ثميناً لفريقه لتنتهي المباراة 1-1.