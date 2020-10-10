سواريز: بكيت بسبب طريقة الاستغناء عني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف نجم منتخب الأوروجواي لويس سواريز، بأنه بكى بسبب الطريقة التي تم فيها الاستغناء عن خدماته في صفوف نادي برشلونة الإسباني قبل انتقاله إلى جاره أتلتيكو مدريد، مشيراً إلى أنه لم يتفاجأ بالدعم الذي لقيه من زميله السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد أن سجل 198 هدفاً في صفوف الفريق الكاتالوني الذي انتقل إليه صيف عام 2014، ما جعل منه ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، عرف سواريز من خلال الصحف الإسبانية بأنه لم يعد ضمن مخططات المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان، قبل أن يتحدث لدقائق وجيزة هاتفياً مع الأخير.

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وقال سواريز بعد تسجيله أحد هدفي منتخب بلاده في مرمى تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022: «الطريقة التي تمت فيها الأمور من خلال الشعور بطردك هي أكثر ما يؤذيني، كانت تلك الأيام صعبة للغاية، لقد بكيت جراء كل ما حصل لي».

ونجح سواريز في تسجيل هدفين في مباراته الرسمية الأولى مع أتلتيكو وساهم بصناعة أحد الأهداف الأخرى.

وانتقد ميسي قرار ناديه بالاستغناء عن خدمات سواريز، مشيراً إلى أنه لم يعد «شيء يفاجئه من الآن وصاعداً»، نظراً للتخبط التي تعيشه إدارة النادي برئاسة جوزيب بارتوميو، وعلق سواريز على مساندة ميسي له: «الطريقة التي تصرف فيها النادي تجاهي لم تكن جيدة وهي أزعجت ميسي أيضاً».