شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس تشيلسي خلال وجوده في السنغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب حارس مرمى السنغال ونادي تشيلسي الإنجليزي إدوار مندي في فخذه خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده، كما أعلن نادي العاصمة الإنجليزية الجمعة. وأشار تشيلسي إلى أن مندي عاد إلى لندن، حيث سيشرف عليه الجهاز الطبي في النادي، وقال في بيان: «أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم انسحاب إدوار مندي من تشكيلته بداعي الإصابة».

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