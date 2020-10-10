10 سنوات من الإنجازات لأكاديمية فاطمة بنت مبارك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكمل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية السبت 10 أعوام على تأسيسها، حققت خلالها العديد من الإنجازات في كافة المجالات، في ظل قيادة حكيمة أشرفت على 10 سنوات من الإنجازات، جاء دعمها الأول من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي آمنت بقدرات المرأة الإماراتية ووفرت لها بيئة مثالية لتطويرها.

واحتفالاً بهذه الذكرى أطلقت الأكاديمية عدة مبادرات منها تحدي العشرة ملايين خطوة الذي يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيدها، وعندما أظهرت لوحة النتائج في ثالث أيام المبادرة وصول المشاركين إلى ما يقارب 13 مليون خطوة، كانت الفرحة هي العنوان الأبرز لدى كل المنتمين إلى هذا الكيان الرياضي العملاق.

وبمناسبة احتفال الأكاديمية بذكرى تأسيسها العاشرة، يتم الكشف عن الشعار الجديد الذي يعبر عن حقبة جديدة من الأهداف والتطلعات، وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات: «نحتفل بمرور عشرة أعوام على تأسيس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويسعدنا أن نستذكر بكل فخر، الإنجازات التي تحققت بعزيمة المرأة الإماراتية، ولا شك أن المرأة الإماراتية كانت على الموعد دائماً مع ترسيخ مكانتها الرياضية المرموقة، وصعود منصات التتويج بكافة المحافل الإقليمية والقارية والدولية».