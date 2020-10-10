«الفيفا» يرفض انضمام الحدادي إلى المغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم انضمام منير الحدادي لمنتخب المغرب، بعد محاولته الاستفادة من قانون السماح بتغيير المنتخبات لأصحاب الجنسيات المزدوجة بشروط محددة، فيما وافق «الفيفا» على الطلب المغربي لانضمام كل من أيمن برقوق وسامي ماي إلى المنتخب.

وقال الاتحاد المغربي إن لجنة قانون اللاعب التابعة للاتحاد الدولي رفضت طلبه بخصوص انضمام الحدادي، وأرجعت رفضها إلى تفسيرها لأحد بنود القانون الجديد والمتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استندت إلى مشاركة الحدادي في ثلاث مباريات رفقة المنتخب الإسباني لأقل من 21 سنة وهو يزيد على ذلك بشهرين التي يسمح بها عادة في المشاركة بهذه الفئة.

ولعب الحدادي «25 عاماً» مع إسبانيا مباراة واحدة في سبتمبر 2014 ضد مقدونيا في تصفيات كأس أوروبا 2016، وكانت هي المباراة الأولى والأخيرة للحدادي بألوان إسبانيا. وأضاف الاتحاد المغربي: «قرار الفيفا لم يستند إلى مشاركة الحدادي مع المنتخب الإسباني الأول، وبعد مشاورات مع الفيفا قررنا استئناف القرار استعجالياً لدى المحكمة الرياضية الدولية».