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شفاء إبراهيموفيتش من كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، تعافيه من فيروس كورونا، وكشف زلاتان أن نتيجة الاختبار الأخير جاءت سلبية، حيث قال عبر حسابه على «تويتر»: «لقد تعافيت، يمكنني الخروج».

ومن جانبه، أبلغ ميلان السلطات الصحية بالأمر، كي يخرج لاعبه من الحجر الصحي المفروض عليه.

ويستعد «الروسونيري» لمواجهة غريمه إنتر ميلان، يوم 17 أكتوبر الجاري، في أول ديربي بين الفريقين هذا الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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