شفاء إبراهيموفيتش من كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، تعافيه من فيروس كورونا، وكشف زلاتان أن نتيجة الاختبار الأخير جاءت سلبية، حيث قال عبر حسابه على «تويتر»: «لقد تعافيت، يمكنني الخروج».

ومن جانبه، أبلغ ميلان السلطات الصحية بالأمر، كي يخرج لاعبه من الحجر الصحي المفروض عليه.

ويستعد «الروسونيري» لمواجهة غريمه إنتر ميلان، يوم 17 أكتوبر الجاري، في أول ديربي بين الفريقين هذا الموسم.