شكرا لقرائتكم خبر عن نادال إلى نهائي رولان جاروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً عالمياً نهائي رولان جاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثالثة عشرة في مسيرته الزاخرة، بفوزه على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان 6-3 و6-3 و7-6 (7-صفر).
وحقق ابن ال34 عاماً فوزه التاسع والتسعين في البطولة الفرنسية المتوج بلقبها 12 مرة، مقابل خسارتين منذ تتويجه للمرة الأولى عام 2005، ليصبح على بعد فوزمن معادلة رقم الأسطورة روجيه فيدرر المتوج بلقب 20 بطولة كبرى.
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