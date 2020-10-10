إحالة «بيناتوبو» إلى التقاعد

أعلنت إسطبلات جودلفين اعتزال الحصان «بيناتوبو» بطل السنتين الفائز بثلاث سباقات في فئة جروب1، وأصبح من المنتظر أن يتحول كفحل في دلهام هول دارلي العام القادم.

وظل «بيناتوبو» نموذجاً للخيول ذات الأداء المتماسك طوال مسيرته في السباقات، واستهل مسيرته بفوز لم يلفت الأنظار في سباق للمبتدئة في ولفرهامتون، وظهرت موهبة «بيناتوبو» حينما حطم زمن الخيول الناشئة في شيشام ستيكس في رويال آسكوت، وأتبع ذلك بتحقيق فوز قوي في فينتيج ستيكس ج2 قبل أن يقدم أداءه الأفضل في ذي كرا بسباق فينسانت اوبراين ناشيونال ستيكس ج1، ليحصد تصنيفاً رسمياً قدره 128، ما جعله أعلى خيول السنتين تصنيفاً على مدى 25 عاماً.