زاراجوسا: غير راض عن الأداء أمام الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أبدى الإسباني زاراجوسا مدرب فريق شباب الأهلي، عدم رضاه عن أداء فريقه أمام ضيفه الظفرة الجمعة في مباراتهما التي جرت على استاد راشد في ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أن اللاعبين تسابقوا في إضاعة الفرص خاصة إسماعيل الحمادي وأحمد العطاس وكارتابيا، ولو أحسنوا استغلالها لتغير الوضع وفاز الفريق بنتيجة كبيرة.

وتابع المدرب عقب المباراة:«لم أكن سعيداً بالأداء خاصة في الشوط الأول، لكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني وأضعنا فرصا كثيرة، وعندما لا يسجل الفريق فإنه يستقبل أهدافاً».

عن مردود إدواردو وراموس وجيسوس قال:«بالنسبة لإيجور جيسوس قدم مباراة جيدة وهو لاعب صغير عمره 19 عاما ولديه الكثير ليقدمه وننتظر منه الأفضل، أما راموس فلديه مهارة عالية كما أنه لاعب سريع وأنا سعيد بمردوده وما قدمه يجعلنا نتفاءل أنه إضافه هامة للفريق، وبالنسبة لإدواردو وكارتابيا فقد شاهدنا مستواهما في مباريات سابقة وكذلك مشاركتنا بدوري أبطال آسيا وهما من نوعية اللاعبين ذوي المستوى العالي».



قويض: الشحن المعنوي قادنا للتعادل



أكد السوري محمد قويض، المدرب المؤقت لفريق الظفرة أن الشحن المعنوي للاعبين خلال التحضير للمباراة كان السبب المباشر في التعادل مع فريق كبير مثل شباب الأهلي في مباراة ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي التي جمعت الفريقين على أرض استاد راشد الجمعة.

وأضاف:«الروح العالية والإصرار علاوة على الشحن الذي قمت به لتعزيز ثقة اللاعبين في أنفسهم كلها عوامل ساعدتنا على الخروج متعادلين مع فريق كبير لا يتأثر بالغيابات فشباب الأهلي دائما بمن حضر وسنحت له فرص محققة لكن حارسنا خالد السناني تألق وكان عند مستوى رهاننا عليه دائما».

وعن طريقة اللعب لفريقه قال:«لم أغير في الطريقة ففريق الظفرة اعتاد أسلوب غلق الدفاع واللعب على المرتدات، وأنا كمدرب مؤقت لم أعمد لإجراء أي تغيير على طريقة اللعب التي اعتادها اللاعبون، باستثناء ربع الساعة الأخيرة بالميل إلى الهجوم وقد نجحنا وصنعنا فرصا وتمكنا من التعادل والنتيجة عادلة وأشكر اللاعبين على ما قدموه من جهد كبير قادهم إلى هذه النتيجة المستحقة».