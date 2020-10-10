محمد عبدالرحمن: خورفكان أفضل ويستحق الفوز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد لاعب العين محمد عبد الرحمن أنهم كلاعبين وجهاز فني يتحملون مسؤولية الخسارة الكبيرة من خورفكان، وقال: «لم نظهر بالمستوى المطلوب وفريق خورفكان كان أفضل منا واستغل الفرص المتاحة له وسجل أهدافه الأربعة واستحق الفوز، وفي المقابل نحن أهدرنا ضربة جزاء في البداية وهذا حال كرة القدم».

وأضاف: «بالتأكيد نتيجة غير مرضية لنا وعلينا أن نتدارك الأخطاء ونعالجها قبل لقاء العودة، ولا بد أن نظهر بصورة طيبة ونرد اعتبارنا».

وفي سياق متصل، هنأ لاعب خورفكان خالد جلال الفريقين على الأداء بعد فترة توقف طويلة وقال: «الحمد لله حققنا الفوز ولكن يجب ان نعترف بأن هناك أخطاء كثيرة حدثت في المباراة، علينا أن نطوي ملف هذه المباراة ونركز على المواجهة القادمة مع نفس الفريق في بطولة الدوري، وفوزنا بهذه النتيجة الكبيرة لا يقلل من العين ولن يخدعنا ويجب أن نستعد له جيداً في المواجهة القادمة».