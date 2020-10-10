الظفرة ينتزع تعادلاً ثميناً من شباب الأهلي في كأس الخليج العربي

تعادل شباب الأهلي والظفرة 1-1، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على أرض استاد راشد في دبي ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي، وسجل كارتابيا العائد للصفوف هدف التقدم لشباب الأهلي من ركلة جزاء إثر عرقلته من محمد سيف مدافع الظفرة «57»، وأدرك دنيلسون جونيور التعادل للظفرة «86» مستثمراً تمريرة ذكية للمتألق سعيد الكثيري وضعه بها في مواجهة المرمى.

وكان شباب الأهلي الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، وهدد فيه صاحب الأرض مرمى الظفرة من عدة فرص كانت أخطرها تسديدة لإسماعيل الحمادي ارتدت من القائم «32» وتلاه كارتابيا بتسديدة مّرت بجوار القائم «33»، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويتوغل ويسدد في المرمى لكن خالد السناني حارس الظفرة يبعد الكرة عن شباكه ببراعة،فيما لم يشهد الشوط الأول تهديداً حقيقياً لمرمى صاحب الأرض من جانب الظفرة سوى تسديدة لجونيور علت العارضة.

ولم يشفع استمرار الأفضلية لشباب الأهلي مع بداية الشوط الثاني في الحفاظ على تقدمه، بعدما بدأ الظفرة في مجاراته اللعب الهجومي وكاد يتعادل من كرة تلقاها في مواجهة المرمى، لكنه سدد بغرابة مهدراً فرصة سهلة «53»، بعدها تصدى حسن حمزة لصاروخية سعيد الكثيري «79»، وفي المقابل هدد البرازيلي إدواردو الذي تصاعد مستواه، مرمى الظفرة بثلاث كرات منها «باك وورد» على طريقة الكبار، وتلاه البديل إيجور جيسوس الذي لم يظهر معدنه بعد، بتسديدة علت العارضة، قبل أن يقلب جونيور الطاولة على صاحب الأرض، ويسجل هدف التعادل، لينتزع تعادلاً ثميناً لفريقه لتنتهي المباراة 1-1.