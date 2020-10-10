خورفكان يفوز على العين برباعية في كأس الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام



حقق خورفكان فوزاً عريضاً ومستحقاً على مستضيفه العين بأربعة مقابل هدفين في لقاء الذهاب بكأس الخليج العربي ليقترب من بلوغ الدور القادم، وأصبحت مهمة «الزعيم» في غاية الصعوبة في لقاء العودة.

وبعد مرور 9 دقائق أهدر لاعب العين الأنجولي ويلسون ادواردو ركلة جزاء حصل عليها بعد أن عرقله خالد جلال، وفي الدقيقة 34 تمكن لاعب خورفكان كوامي اوتون من وضع فريقه في المقدمة برأسية في شباك حمد المنصوري، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أدرك محمد عبدالرحمن هدف التعادل، لينتهي الشوط بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن خورفكان من أن يسجل هدفين في دقيقتين عن طريق البرازيلي انطونيو فالمور والبديل عمر جمعة، وفي الدقيقة 71 قلص العين الفارق بقدم البرازيلي رافئيل بيريرا، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه العين عن هدف التعادل تلقي ضربة موجعة من رامون لوبيز الذي سجل الهدف الرابع للخور ختم به مهرجان الأهداف، لينتهي اللقاء بفوز خورفكان 4/2.