جودلفين تقرر إحالة «بيناتوبو» إلى التقاعد

أعلنت إسطبلات جودلفين اعتزال الحصان «بيناتوبو» بطل السنتين الفائز بثلاثة سباقات في فئة جروب1، وأصبح من المنتظر أن يتحول كفحل في دلهام هول دارلي العام القادم.

وظل «بيناتوبو» نموذجاً للخيول ذات الأداء المتماسك طوال سيرته في السباقات، واستهل مسيرته بفوز لم يلفت الأنظار في سباق للمبتدئة في ولفرهامتون، وظهرت موهبة «بيناتوبو» حينما حطم زمن الخيول الناشئة في شيشام ستيكس في رويال آسكوت، وأتبع ذلك بتحقيق فوز قوي في فينتيج ستيكس ج2، قبل أن يقدم أداءه الأفضل في ذي كرا بسباق فينسانت اوبراين ناشونال ستيكس ج1، ليحصد تصنيفاً رسمياً قدره 128، ما جعله أعلى خيول السنتين تصنيفاً على مدى 25 عاماً.