تعادل العربي والبطائح.. وفوز الإمارات والحمرية في تمهيدي الكأس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتلى فريق الإمارات صدارة المجموعة الأولى عقب فوزه الكبير على ضيفه التعاون 1/5 في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة على ملعب الإمارات في انطلاقة التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، افتتح الإمارات التسجيل مبكراً عن طريق لاعبه الكولومبي تومي توبار في الدقيقة التاسعة، ثم أتبعه البرازيلي ديغو داسيلفا بالهدف الثاني عند الدقيقة 14، وأضاف البرازيلي ليذيري هدفين متتاليين في الدقيقتين 66 و73، قبل أن يختتم داسيلفا أهداف فريقه بالخامس والثاني له في المباراة عند الدقيقة 89، فيما أحرز البرازيلي جيلسون هدف التعاون الوحيد، وبهذا الفوز حصد الإمارات أول ثلاث نقاط.

وعلى ملعبه حقق الحمرية فوزاً مهماً على ضيفه دبا الحصن 1/2، سجل لأصحاب الأرض عبدالله صالح في الدقيقة 38 والبرازيلي فانيفيا في الدقيقة 47، فيما أحرز الجزائري سيد عواج هدف الحصن الوحيد في الدقيقة 86.

وعلى ملعبه، تعادل العربي مع البطائح 1/1، بكر العربي بالتسجيل عند الدقيقة 38 بقدم اللاعب فارس الجابري، وأدرك هيثم علي التعادل للبطائح في الدقيقة 90.