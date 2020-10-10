النصر السعودي يرفض التعليق على قرار الاتحاد الآسيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي يتجه النصر السعودي إلى عدم التعليق على قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي التي أعلنت الجمعة، رفض احتجاج النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، وفقاً للمادة 59. وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن النادي السعودي بانتظار حيثيات القرار الذي بنى عليه الاتحاد الآسيوي لرد الاحتجاج الموجه على عدم أهلية مشاركة 7 لاعبين من النادي الإيراني في دوري أبطال آسيا. من جانبه، أكد القانوني المختص رياضياً التونسي علي عباس عبر حسابه الخاص، صعوبة التكهن بالسبب الذي استند إليه AFC في رد احتجاج النصر، حيث كتب «‏قرار لجنة الانضباط في ما يتعلق باحتجاج نادي النصر ورد فقط في صيغة المضمون ولا يمكن التعليق على صحته أو سلامته إلا بعد ورود أسباب القرار». وزاد: «‏التعليق على مضمون القرار هو من قبيل السيرك القانوني، ‏ننتظر أسباب القرار وبعدها نفهم سبب الرفض ونعلق على مدى سلامته». ‏وختم عباس: «ذكر المادة 59 لا تأثير له في مضمون القرار فقط للإشارة إلى المادة التي تعهدت بمقتضاها لجنة الانضباط، وبعبارة أوضح، المادة تشير لموضوع تعهد لجنة الانضباط».