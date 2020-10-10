النصر يكسب البطائح.. الحمرية والشارقة حبايب في كأس الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط منفرداً بصدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات؛ بعد أن سطر فوزه الثاني على التوالي في الدور التمهيدي؛ وذلك على حساب ضيفه البطائح حامل اللقب وبطل رباعية الموسم الماضي. وقدم العميد مباراة كبيرة وسجل له مقيمه البرازيلي فينيسيوس الهدفين في الشوط الثاني؛ بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وبهذا الفوز يصبح النصر قريباً من الصعود إلى المرحلة المقبلة من البطولة، ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع مليحة، ليؤكد صعوده إلى الدور نصف النهائي. وشهد مباراة النصر والبطائح، عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وعبدالله محمد الشحي عضو اللجنة ومشرف حكام اللعبة. وفي المباراة الثانية، تراجع الشارقة إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في المجموعة نفسها بتعادله مع مستضيفه الحمرية 4-4 في المباراة الثانية بالدور التمهيدي، وكان الحمرية تقدم 2-0 ونجح الشارقة في العودة للمباراة وتعادل 2-2 وتألق الحمرية بشكل لافت، مما يؤكد أنه سيكون عقبة أمام كل فريق في حال محافظته على مستواه الذي قدمه أمام النصر على الرغم من الخسارة 6-4، إلا أن عنابي الصالات كان رائعاً في المباراتين السابقتين، وتألق الفريق بصورة جماعية أمام الشارقة وكان قريباً من الفوز. ويحل الحمرية ثالثاً والبطائح ومليحة في المركزين الرابع والخامس من دون رصيد، ولعب كل منهما مباراة واحدة مقابل مباراتين للنصر والشارقة والحمرية.