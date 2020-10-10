العراقي حمادي ينفي إصابته بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

نفى لاعب منتخب العراق الأول السابق، الذي يقود فريق القوة الجوية الكروي الآن حمادي أحمد الشائعات التي انتشرت عنه والتي أشارت الى تعرضه للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد. وقال حمادي في بيان مقتضب نشره موقع نادي القوة الجوية الرياضي العراقي عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، إنه يعاني من حساسية موسمية وانسداد بالأنف، ولا توجد صحة لإصابته بفيروس «كورونا». وأوضح البيان، أن الفحوصات الطبية التي أجراها حمادي أحمد أكدت سلامته وخلو جسمه من فيروس «كورونا». وأضاف أن الأنباء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة حمادي بـ«كورونا» لا صحة لها. يذكر أن اللاعب حمادي أحمد، كان قد فاز مؤخراً بعضوية الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الجديدة.