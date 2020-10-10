دبا الفجيرة يستضيف الذيد ومصفوت يستقبل مسافي في ختام أولى جولات الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تختتم الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى السبت، حيث تقام مباراتان في المجموعة الثانية تجمع الأولى دبا الفجيرة والذيد في الخامسة وخمس دقائق، والثانية تجمع بين مصفوت ومسافي في التوقيت نفسه. في المباراة الأولى سيكون دبا الفجيرة ومدربه طارق السيد تحت المجهر، فالفريق الذي أخفق الموسم الماضي في إقناع قاعدته وحقق نتائج لا ترقى لمستوى طموحاتها، سيحاول التأكيد على استيعاب الدرس، وكان قد أجرى عملية إحلال وتجديد واسعة، فالكثير من الأسماء غادرت على غرار ياسر عبدالله وأحمد خميس والحوسني ودرويش والثنائي الأجنبي، وظهرت أسماء جديدة مثل عبدالله علي والبحريني والحفيتي والتمتمي، إلى جانب التعاقد مع مدرب اختصاصي صعود، فطارق السيد صعد مع النواخذة مرتين لدوري الخليج العربي، ويبدو دبا جاهزاً بعد خوضه أكثر من ست تجارب ودية. أما الذيد فهو الآخر دعم صفوفه بلاعبين جدد، كما أبقى على مجموعة كبيرة وجدد عقد مدربه العجماني، ومباراة اليوم بالنسبة له فرصة ليؤكد أن البنفسجي في هذا الموسم مختلف وسيظهر بشكل جديد. وفي المباراة الثانية، يستقبل مصفوت مسافي وهي مواجهة يخوضها الطرفان من دون ضغوط فهما ليسا مرشحين للصعود وليسا مطالبين بذلك، وانتدب مصفوت لاعبين مواطنين ومقيمين وثنائياً أجنبياً أثنى عليهم الجهاز الفني وينتظر منهم الكثير في لقاء اليوم وبقية المباريات، ويأمل المدرب طارق الحضيري كسب جولة اليوم والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، فهو لم يخسر خلال سبع مباريات ودية خاضها في فترة الإعداد. وعلى الجانب الآخر، يفكر مسافي في الفوز أيضاً وهو يبدو فريقاً مختلفاً عن فريق الموسم الماضي، فالأسماء تغيرت والمدرب تغير لكن الهدف لم يتغير وهو لعب دور الحصان الأسود في الكأس والدوري، وستكون مباراة اليوم عاطفية بالنسبة للمدرب عبدالغني نوح المدرب السابق لمصفوت والحالي لمسافي، غير أنه سيجتهد لقيادة فريقه للفوز فهو يعرف أهمية الانتصار في أول مباراة بالموسم.