شكرا لقرائتكم خبر عن سلة البطائح تواجه الشارقة والنصر يلتقي شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب تشهد الجولة الثانية من نصف نهائي الدوري العام لكرة السلة للرجال، مواجهتين ناريتين تنطلقان في السابعة من مساء السبت؛ حيث يخوض البطائح ديربي «الإمارة الباسمة» أمام الشارقة، على صالة نادي شباب الأهلي فرع الممزر، فيما يلتقي النصر مع شباب الأهلي في المباراة التي ستجمعهما على صالة نادي الشارقة، علماً أن مباريات هذا الدور تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة على ملاعب محايدة، على أن يخوض كل فريق 3 مباريات تتحدد من خلالها هوية صاحبي المركز الأول والثاني للّعب على لقب البطولة في 17 أكتوبر الجاري. ويطمح كل من النصر والبطائح، للفوز من أجل الإبقاء على حظوظهما في سباق الوصول للمباراة النهائية، بتعويض خسارتيهما الثلاثاء الماضي في افتتاح جولات الدور نصف النهائي؛ حيث خسر البطائح أمام شباب الأهلي 82-97، كما خسر النصر من الشارقة 79-93. ويذكر أن الفرق الـ4، سبق أن التقت ذهاباً وإياباً في الدور التمهيدي للبطولة، في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ويمتلك الشارقة اليد الطولى في مواجهاته أمام البطائح، بعد أن فاز الملك على البطائح ذهاباً 86-73، وكرر فوزه إياباً 104-91، كما فاز شباب الأهلي على النصر في مواجهتي الذهاب والإياب بواقع 97-72 و93-72 على التوالي.